A princesa Ana e a mãe partilhavam, além de uma forte ligação, um gosto similar que se refletia no guarda-roupa.

Recentemente, a princesa prestou homenagem à mãe, na British Standards Institution's International Electrotechnical Commission Annual Meeting, em Edimburgo (Escócia), ao utilizar uma peça de vestuário da rainha Isabel II.

A princesa Ana levou ao evento anual o casaco roxo da mãe, completando o look com uma saia com padrão 'navy', e uma camisola de seda por baixo, noticia a Hello!.

