Uma vez mais, os reis dos Países Baixos marcaram presença no concerto de comemoração do Dia da Libertação, um evento formal no qual a rainha Maxima deu nas vistas com o visual que escolheu.

Para a ocasião, noticia a revista Hola!, a monarca usou um vestido de padrão floral cujas mangas tinham aplicações de plumas.

O vestido é de Natan Couture, a título de curiosidade e não foi a primeira vez que Maxima usou (a estreia aconteceu em 2017).

