A rainha Maxima acompanhou o marido, Guilherme, nas comemorações do Dia do Rei, assinaladas esta quarta-feira e que marcam o aniversário do monarca dos Países Baixos.

Ao lado do marido e das filhas, Maxima conquistou todas as atenções com um visual primaveril: um vestido cor de rosa, da marca Natan, que já tinha usado anteriormente, e uma elegante capa Valentino que despertou atenções.

A peça, como nota a imprensa internacional, tem na sua composição lã e caxemira e estava à venda pelo valor de 4626 euros.

Maxima completou ainda o look com um chapéu de aba larga, luvas e sapatos nude. Veja em maior detalhe na galeria.

