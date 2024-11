Máxima é a rainha das cores! A soberana dos Países Baixos não tem medo de arriscar em visuais coloridos e aquele que aqui destacamos é um claro exemplo.

Juntamente com o marido, o rei Guilherme, assim como com a princesa Irene, irmã da princesa Beatriz, Máxima marcou presença na entrega do Prémio Erasmus ao escritor Amitav Ghosh.

Para a ocasião, que teve lugar no Palácio Real de Amesterdão, Máxima elegeu um vestido de um criador dinamarquês com várias cores. A peça tinha aplicações em plumas e bordados, conforme poderá ver pelas imagens de seguida.



© Getty Images

A monarca completou o visual com uns sapatos de tacão alto de Gianvito Rossi, marca adorada pelas mulheres da família real.



© Getty Images

