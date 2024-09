A Semana da Moda de Paris atrai a presença de algumas das maiores celebridades, inclusive da realeza.

Esta terça-feira, dia 24, a rainha Sonia da Noruega foi uma das personalidades que marcaram presença no desfile da Dior primavera/verão 2025.

A soberana, de 87 anos, posou na companhia da primeira-dama Brigitte Macron e do CEO Delphine Arnault.

Com um visual preto, Sonia deu um toque de cor através de uma echarpe.



Anteriormente, a rainha já tinha visitado uma exposição de Harriet Backer no Musee d'Orsay intitulada "The Music of Colour'.



