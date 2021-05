Carolina Patrocínio voltou a encantar os seguidores da sua conta de Instagram com mais um visual que usou para apresentar o seu programa na SIC Mulher. Trata-se de um look romântico, a preto e branco, com destaque para a saia, cujo pormenor do laço encantou tudo e todos.

"Toda arrumadinha no episódio de hoje com direito a música ao vivo, cães em estúdio e muitos projetos empreendedores. Diretamente do WHATS UP para todos, desejo-vos uma santa sexta-feira", afirmou na legenda da publicação.

"Muito bonita", "Perfeita!" e "Tão gira!" foram alguns dos elogios feitos.

Ora veja:

Leia Também: Separação polémica? "Faço de pai e mãe", diz marido de Mariana Patrocínio