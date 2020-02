Este ano, Joaquin Phoenix tem aproveitado as grandes galas para dar voz ao ambientalismo. Mais uma vez, o ator, que foi um dos grandes vencedores da noite dos, voltou a destacar-se com um fato que tem vindo a usar nesta temporada de cerimónias. Um look assinado por Stella McCartney e que não foi o único 'sustentável' do evento.

Jane Fonda também optou por diamantes sustentáveis, jóias da marca Pomellato, além de ter 'reciclado' um visual que já tinha usado em 2014, na 67.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes.

Quem também se destacou ao representar uma moda sustentável foi Kaitlyn Dever, tendo escolhido para a noite de festa um vestido da Louis Vuitton "completamente sustentável".

Por sua vez, Léa Seydoux também usou um vestido Louis Vuitton ecológico. Mas a lista não acaba por aqui. Elena Andreicheva também foi com um look ecológico da designer Laura Basci.

Como explica a imprensa internacional, estas três últimas mulheres do mundo de Hollywood aderiram a uma iniciativa, Red Carpet Green Dress, que foi iniciada por Suzy Amis Cameron cujo o objetivo é destacar a necessidade da moda sustentável.

