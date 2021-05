Mais uma gala, mais um look, poder-se-á dizer. Rita Pereira faz parte do grupo de 100 jurados do programa 'All Together Now', projeto no qual faz questão de arriscar nos seus visuais que nunca passam despercebidos.

Ainda este domingo, dia 30, a artista mostrou o seu lado mais feminino com um conjunto de minissaia, crop top e botas, todos repletos de brilhantes.

"Desculpa, Carina Caldeira, mas esta noite a 'Glitter girl' sou eu", escreveu Rita na legenda da publicação dirigindo-se à amiga, também conhecida por ser adepta deste estilo de roupa.

Esta combinação foi de tal forma arrasadora que nem Cristina Ferreira resistiu em dizer: "Estás linda".

Também nesta gala, note-se, Rita Pereira acabou por se ver envolvida numa polémica e por ser alvo de críticas de telespectadores nas redes sociais devido à opinião que deu em relação às concorrentes Keira e Maria. Entretanto, a atriz esclareceu o assunto na sua conta de Instagram: All Together Now. Rita Pereira pede desculpas a concorrente após polémica