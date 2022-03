Grávida pela primeira vez, Catarina Gouveia não tem descurado da sua imagem pessoal, pelo contrário. Amante de visuais com peças intemporais e elegantes, a atriz, de 34 anos, foi bastante elogiada por uma publicação que fez esta sexta-feira, 11 de março, na respetiva conta de Instagram.

Trata-se de um retrato no qual Catarina posa com um elegante look em tons de branco, destacando-se os sapatos a contrastar em tons de azul claro da Seaside, marca pela qual dá a cara.

Os elogios dos seguidores não tardaram em chegar.

Ora veja:

Leia Também: Catarina Gouveia revela sexo do bebé