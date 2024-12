Sara Prata voltou a marcar presença no leque de jurados do programa 'Funtástico', apresentado por Manuel Luís Goucha, destacando-se no último domingo, 22 de dezembro, pelo look eleito para a emissão em direto.

A atriz usou um conjunto de calças e blusa da marca ANNAT by Ana Fiúza.

As calças largas de corte clássico, em tom de azul claro, encontram-se à venda no site da marca por 150.30 euros. A túnica com botões de cristal removíveis tem o mesmo valor das calças e também está disponível no site.

O conjunto, que os fãs consideraram "super elegante", ficou completo com uns sapatos stilettos vermelhos.

