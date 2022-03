A atriz aguarda a chegada do primeiro bebé, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra.

Catarina Gouveia aproveitou o Dia da Mulher, celebrado esta terça-feira, para revelar o sexo do bebé. A atriz publicou uma foto em que aparece a ser fotografada pelo marido, Pedro Melo Guerra, e na legenda escreveu: "As duas meninas dos seus olhos". Desta forma, a atriz revelou assim que o casal aguarda a chegada de uma menina, a primeira filha de ambos. Uma notícia que deixou a caixa de comentários repleta de reações carinhosas. Leia Também: Grávida, Catarina Gouveia recebe novidades felizes sobre o bebé Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram