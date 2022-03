Catarina Gouveia viveu esta sexta-feira uma manhã feliz. A atriz teve uma ecografia de rotina para saber se tudo está bem com o bebé e o resultado não poderia tê-la deixado mais animada.

"Adoro comprar flores de cada vez que saímos das ecografias. Cada um com as suas manias, não é assim? As palavras mais felizes do meu dia: 'que grande bebé, com uma barriga gordinha' e 'está tudo bem'", conta ao partilhar as novidades com os seus seguidores do Instagram.

"É sempre tão, mas tão bom ouvir que está tudo bem. Um descanso e uma paz. Que continue tudo bem. É o que mais desejo e visualizo para nós", realça, por fim.

Catarina Gouveia e o marido estão a poucos meses de receberem a chegada do primeiro filho em comum.

