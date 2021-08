No passado fim de semana, Sofia Ribeiro rumou ao Norte do país para marcar presença no casamento de dois amigos e não deixou de partilhar com os seguidores o visual escolhido para a ocasião especial.

A atriz elegeu um vestido acetinado verde esmeralda e combinou-o com um chapéu de aba larga de ráfia, clutch fúcsia e sandálias de salto alto.

As escolhas de Sofia Ribeiro valeram-lhe generosos elogios na caixa de comentários. Aos olhos dos fãs, a atriz mostrou-se na sua faceta mais elegante e sofisticada.

Veja o look em detalhe na galeria.

