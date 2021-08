Sofia Ribeiro fez esta segunda-feira, 9 de julho, um desabafo na sua conta de Instagram onde lembrou a sua infância e algumas das dificuldades que viveu nesta fase.

"Durante a minha infância nunca vivi numa casa. Casas, eram os quartos de pensões por onde íamos vivendo. Falo disto e de outros pedaços do meu caminho, no meu livro Confia", começa por dizer.

"Mas não o faço como lamento ou para me vitimizar, pelo contrário. Tenho o maior orgulho no meu caminho e sei que foi ele que me fez a pessoa agradecida que sou hoje. Por tudo!", nota.

"Acima de tudo, pelos momentos menos bons. Foram esses, tenho a certeza, que me colocaram no lugar certo do coração. Lembro-me de ser muito miúda e de ter a certeza, que um dia ia ter uma casa para chamar de minha e que seria o meu lugar preferido no mundo, o meu ninho. O meu porto seguro. Onde só deixo entrar quem tem um lugar muito especial no meu coração. Partilho um mais bocadinho do meu, com vocês", acrescenta.

Veja pormenores da casa da atriz:

