O programa 'All Together Now' chegou o fim no último domingo, dia 27 de junho, e uma vez mais Cristina Ferreira brilhou em palco com o look escolhido para a grande final.

Como forma de assinalar o fim do formato de talentos que animava as noites de domingo, lembramos na rubrica Look da Semana os 17 looks usados pela apresentadora em todas as emissões do formato - até mesmo na versão kids.

Dos mais irreverentes aos clássicos e dignos de um conto de fadas. Qual o melhor? Clique na galeria e ajude-nos a decidir.

Leia Também: A camisa perfeita de Cristina Ferreira "dura uma vida" e custa 342 euros