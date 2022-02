Kanye West, que mudou recentemente o seu nome para Ye, não faltou à Semana da Moda de Paris e esteve no evento com uma companhia especial.

O rapper viajou para França com Julia Fox e esta foi a primeira vez que estiveram juntos num evento público.

No domingo, 23 de janeiro, marcaram presença na Kenzo Fashion Show e escolheram para a ocasião um look de ganga a combinar. Um visual que fez lembrar a combinação de Britney Spears e Justin Timberlake em 2001.

Mas este não foi o único desfile de moda que assistiram juntos, e entre as aparições, também voltaram a combinar com um conjunto completamente preto. Nesta última ocasião, Ye surgiu com o rosto tapado com tecido preto, já Julia acrescentou ao look uma mala e brincos em em tons de dourado.

Visuais que destacamos esta semana na rubrica 'Look da Semana'. Veja na galeria os dos visuais do casal, e recorde ainda o conjunto de ganga usado por Britney Spears e Justin Timberlake há 20 anos.

De recordar que o rapper e Julia Fox têm estado no centro das atenções desde que começaram a surgir em público juntos, logo no início do ano. Os rumores de romance não tardaram em surgir, e a confirmação do namoro chegou dias depois.

No entanto, mesmo estando numa nova relação, Ye não deixa de estar associado a Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos em comum, North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois. Aliás, há quem acredite que o romance com Julia Fox é para "irritar" a ex-mulher.

