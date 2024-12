A apresentadora do programa homónimo, Júlia Pinheiro, partilhou nas redes sociais o primeiro look da semana para apresentar o formato das tardes da SIC.

Aos 62 anos, a cara da estação prova que é atenta à moda e gosta de arrojar com escolhas não tão óbvias no que diz respeito aos looks.

Desta vez, Júlia apostou nuns ténis pretos, da marca Converse, no famoso modelo All Star. A apresentadora combinou o calçado com umas calças de ganga e a estrela de todo o look foi o blazer assertoado com lantejoulas azuis.

"Com este blazer já estou a chamar o Natal! Junta-se a mim esta semana?", escreveu Júlia na legenda da imagem.

