Esta sexta-feira foi especial para Kate Middleton, que acaba de lançar o livro 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' - uma coletânea de imagens que retratam o último ano marcado pela pandemia.

Envolvida em eventos dedicados à obra, a duquesa destacou-se com um elegante visual que não passou despercebido pela cor. A mulher do príncipe William surgiu com um sobretudo vermelho vibrante, da coleção outono/inverno de 2018 da marca Eponine.

Não é novidade que Kate é adepta de cores fortes e padrões, e mais uma vez a sua boa disposição traduziu-se também na escolha do visual. Veja em detalhe na galeria.

Leia Também: Kate Middleton andou a 'esconder' exemplares do seu livro de fotografias