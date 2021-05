Kate Middleton tem vindo a esconder cópias do seu livro de fotografias um pouco por todo o Reino Unido. A mulher do príncipe William, de 39 anos, lançou 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' - uma coleção de 100 imagens que mostram a vida em confinamento no país no ano passado.

Este evento aconteceu esta sexta-feira, dia 7 de maio, numa parceira com a Book Fairies. Ao todo foram disponibilizadas cerca de 150 cópias em locais de relevo. As mesmas continham uma carta da duquesa no seu interior.

A revelação foi feita na página oficial de Instagram dos duques de Cambridge onde foram publicados vídeos da duquesa nesta iniciativa.

