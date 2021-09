Iva Lamarão esteve na apresentação do livro 'Memórias', de Francisco Pinto Balsemão, e destacou-se pela escolha do visual.

A apresentadora do 'Fama Show', da SIC, espalhou elegância com umas calças de alfaiataria nude, blusa branca e blazer amarelo torrado. Uma combinação perfeita para a meia-estação e que fez sucesso no Instagram.

"Que gira", elogiou uma seguidora na caixa de comentários. "Lindíssima", escreveu outra.

