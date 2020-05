Numa altura em que estaria a decorrer o Festival de Cinema de Cannes, não fosse o facto de este ter sido adiado devido à pandemia de Covid-19, são muitas as celebridades que recorrem às suas redes sociais para lembrar os momentos felizes que as fizeram brilhar no evento. Georgina Rodríguez foi precisamente uma das personalidades que usou as redes sociais para este sábado recordar a sua passagem por Cannes.

Em 2019, a namorada de Cristiano Ronaldo foi convidada a desfilar pela primeira vez na passadeira vermelha do festival. Para a ocasião, a modelo escolheu um vestido comprido em tons escuros. Uma peça de corte justo, que deixou Georgina a parecer uma verdadeira princesa.

Espreite a galeria para lembrar o look completo!

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira aparece sem maquilhagem e recebe chuva de elogios