Flávio Furtado é presença assídua no banco de comentadores das galas do 'Big Brother Famosos', que tem sido, também, palco dos seus vistosos looks.

O comentador apostou sempre em fatos com corte clássico, mas primou pela diferença em alguns detalhes - como nas cores, padrões e até texturas.

Depois de, no último domingo, ter chegado ao fim o 'Big Brother Famosos' e se ter iniciado o 'BB - Desafio Final', Flávio destacou nas redes sociais alguns dos visuais que usou ao longo da última edição.

Recorde-os na galeria e diga-nos qual o seu favorito.

