Flávio Furtado foi uma das caras conhecidas que aceitou participar no reality show da TVI - 'Big Brother VIP'. Tal como o comentador notou, já passaram nove anos desde que disse sim a um dos maiores desafios da sua vida.

"Faz hoje nove anos… Como o tempo passa! 21 de abril de 2013, às 21h35 estreava o Big Brother VIP", sublinha.

"Liderou com larga vantagem as audiências deste domingo, com a TVI a vencer os concorrentes em pleno horário nobre. De acordo com os números da Marktest/Kantar Media, o pico de audiência do novo 'Big Brother VIP' atingiu os 1,7 milhões de telespectadores. Foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média de 1,48 milhões de telespectadores", evidencia.

"E a minha vida nunca mais foi a mesma! Graças a Deus, graças a mim, graças a si", completa.

