Pouco tempo depois de Zahara Jolie-Pitt ter usado um dos visuais mais icónicos da mãe, agora foi a vez de Shiloh pedir um vestido emprestado a Angelina Jolie.

A artista esteve com os filhos na antestreia de 'Eternals', em Londres, Inglaterra, e a filha, de 15 anos, deu nas vistas por ter optado uma peça, entretanto alterada, que já tinha sido usada pela mãe.

Trata-se de um vestido da Dior, em tons de preto e branco, e que foi usado por Angelina Jolie em 2019 numa conferência de imprensa. Veja na galeria as imagens de mãe e filha com os mesmo vestido, mas já com algumas alterações, nas diferentes ocasiões.

