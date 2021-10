Zahara Jolie-Pitt mostrou ser fã do estilo de Angelina Jolie. Esta segunda-feira, 18 de outubro, a atriz levou os filhos (à exceção de Pax) à estreia do seu novo filme, 'Eternals', altura em que a jovem de 16 anos brilhou com um dos vestidos da artista.

Trata-se do modelo de Elie Saab Couture usado por Angelina para a cerimónia dos Óscares em 2014 e considerado um dos looks mais icónicos da estrela de cinema.

Em declarações ao Entertainment Tonight, Jolie referiu que todos os visuais dos filhos na estreia tinham sido reutilizados.

"Os meus filhos estão entre o vintage e o meu vestido dos Óscares. Apostamos no vintage e demos uma nova vida às minhas coisas antigas", sublinhou.

O resultado final poderá ver na galeria.

Leia Também: Angelina Jolie leva filhos a estreia de filme