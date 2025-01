A 82.ª Gala dos Globos de Ouro decorreu em Los Angeles, no dia 5 de janeiro, e contou com a presença de várias celebridades, incluindo Angelina Jolie que foi acompanha pela filha, Zahara, de 19 anos.

Mas houve algo que se destacou. Parece que a filha da atriz se inspirou na mãe no que diz respeito à irreverência.

É que Zahara tem 28 piercings no corpo, um acessório que Angelina Jolie também já exibiu em várias ocasiões.

De acordo com o Daily Mail, na noite dos Globos de Ouro, os piercings de Zahara estiveram bem visíveis. Doze numa orelha, catorze noutra. Além disso, a jovem usa também um brinco que perfura as narinas e um diamante no nariz.

Angelina Jolie também mostrou a sua escolha de acessórios, sendo visível a quantidade de brincos que a mesma usou nas orelhas na noite de 5 de janeiro, incluindo um 'ear cuff'.

Clique na galeria e veja as fotografias das duas na 82.ª gala dos Globos de Ouro.

