Angelina Jolie exibiu a nova tatuagem que fez no braço, um pássaro, e que não passou despercebida na noite de segunda-feira, no Gotham Independent Film Awards 2024, que decorreu no Cipriani Wall Street, na cidade de Nova Iorque.

O Daily Mail não deixou passar em branco este detalhe, relatando que a atriz tem uma tatuagem parecida na zona do peito.

Esta nova tatuagem está acima de uma marca que fez no corpo dedicada aos filhos, Maddox, de 23 anos, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e os gémeos Vivienne e Knox, de 16, fruto do casamento terminado com o Brad Pitt.

