Júlia Pinheiro deslumbrou com um dos visuais que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram. Trata-se de um retrato no qual a apresentadora da SIC surge com um vestido de padrão floral, ideal para os dias primaveris e finais de tarde.

Conforme se pode ver pela imagem, Júlia combinou a peça com uns sapatos cor de rosa e uns óculos de sol que lhe conferiram um estilo mais jovial.

A carteira era de palha.

Ora veja:

