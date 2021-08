Desde que aterrou em Maiorca para as tradicionais férias de verão, a rainha Letizia apareceu em público em duas ocasiões bastante distintas.

A primeira vez foi no passado domingo, no dia de encerramento do Atlántida Mallorca Film Fest, onde entregou distinções à atriz Judi Dench e ao cineasta Stephen Frears. Para a noite de gala, elegeu um elegante conjunto azul marinho, de saia e blusa sem mangas.

Três dias depois da aparição a solo, surgiu ao lado do marido, rei Felipe VI, e das filhas, princesa Leonor e infanta Sofía, num passeio pela Serra de Tramuntana. Neste dia soalheiro, surgiu com um vestido midi azul, que havia estreado em 2019 e que combinou com umas alpercatas rasas.

Em ambas as ocasiões, a rainha, de 48 anos, foi o centro das atenções pela escolha de visuais que enaltecem a sua elegância. Recorde-os na galeria e diga-nos qual o que mais favoreceu a monarca.

