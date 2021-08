Aconteceu esta quarta-feira, dia 4, a primeira aparição em conjunto da família real espanhola desde a chegada a Maiorca, o destino das tradicionais férias de verão, e Letizia destacou-se uma vez mais pela escolha acertada do visual.

Descontraída, a monarca apareceu com um vestido midi azul, da marca Adolfo Domínguez, que estreou em 2019, e combinou a peça com umas alpercatas rasas, da Sabellar. Na mão levou um saco de pano com estampado azul e branco.

Elegante e confortável, o visual da rainha, de 48 anos, volta a ser uma inspiração para os dias quentes de verão. Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia espalha elegância na primeira aparição após a morte da avó