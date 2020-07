Os reis Felipe VI e Letizia continuam a visitar cidades espanholas nesta digressão que pretende conhecer a realidade do país após os efeitos da pandemia da Covid-19. Esta quinta-feira, dia 2, estiveram em Cuenca e a rainha voltou a destacar-se pela escolha do visual.

Isto porque, uma vez mais, quis apoiar a indústria da moda espanhola, como já havia feito na visita a Sevilha, e apostou numa peça da marca Mango.

A monarca quis então dar provas da sua elegância com um look considerado 'low cost' e surgiu num elegante macacão, com padrão preto e branco, que está disponível por 40 euros.

