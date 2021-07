Sem dúvida que uma das estrelas que mais brilhou este sábado, 17 de julho, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes foi Sharon Stone. A artista, de 63 anos, foi convidada para assistir à exibição de 'OSS 117: From Africa With Love', dando por encerrada a cerimónia.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas fotografias presentes nesta galeria, a celebridade escolheu um vestido branco, com decote em coração, uma racha e ainda uma espécie de capa que se estendia para além do seu ombro.

Veja o visual e partilhe connosco a sua opinião sobre o mesmo.

