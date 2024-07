Sharon Stone recriou uma das cenas mais icónicas da história do cinema, nomeadamente, um dos momentos do filme 'Instinto Fatal' ('Basic Instinct'), que a lançou para as luzes da ribalta em 1992.

Partilhando uma fotografia em lingerie na sua página de Instagram, na qual posa de perna trançada, a atriz, de 66 anos, refere na legenda: "Basicamente, tua".

"Ainda mais deslumbrante!", referiu a atriz Kristin Chenoweth nos comentários à publicação.

Veja a partilha:

