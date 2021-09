Este fim de semana foi muito especial para Andreia Rodrigues. A apresentadora da SIC rumou até ao Algarve com o marido, Daniel Oliveira e as filhas, Alice e Inês, para marcarem presença num batizado. Pelo sul do país, a comunicadora não resistiu também a dar uns mergulhos na praia e a desfrutar das maravilhas da zona.

"Eu acho que devemos voltar aos lugares onde fomos felizes! Por estes jardins namorei, passeei, a Alice gatinhou e agora, dois anos depois, voltamos… e o que nos traz de volta é mais uma vez o amor!", refere na sua conta de Instagram.

"Celebrámos o batismo da filha de uns amigos, de quem muito gostamos - e regressamos aqui com mais uma filha! A família cresce e cresce o amor!", diz, visivelmente feliz.

"O Algarve, estes jardins e este mar contam histórias e guardam memórias de dias felizes, rodeados de amigos, família e amor!", termina.

Já reparou na elegância de um dos vestidos usados por Andreia Rodrigues nesta 'escapadinha'?

Leia Também: Andreia Rodrigues partilha rara foto da mãe: "Minha inspiração"