Este domingo, Andreia Rodrigues começou o dia a transbordar amor nas redes sociais com uma declaração à mãe.

A apresentadora da SIC partilhou uma rara fotografia da progenitora - em que esta aparece com a neta Inês ao colo - e na legenda dedicou-lhe rasgados elogios pelo exemplo enquanto mãe e avó.

"A minha mãe. A melhor avó que eu podia desejar para as minhas filhas! Minha inspiração! Minha força! Obrigada por tudo o que nos dás, pelo amor sem fim, pela entrega, pela energia inesgotável, pelo carinho imenso! Pergunto-me muitas vezes: 'O que seria de mim sem ti?!' Não quero sequer imaginar! Obrigada por seres a avó que és! Amo-te tanto", escreveu.

Andreia Rodrigues é mãe de Alice, de três anos, e de Inês, de seis meses. As duas meninas são fruto do casamento com Daniel Oliveira.

