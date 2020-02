Heidi Klum, Lais Riberio, Devon Windsor ou Nina Agdal, foram alguns dos nomes que passaram pela passadeira vermelha da anual gala da organização internacional sem fins lucrativos, amfAR, que decorreu em Nova Iorque.

Um evento que contou com as mais variadas escolhas no que diz respeito a looks.

Entre transparências, decotes, rachas e brilhos, foram muitos os modelos exibidos na noite de gala, como pode ver na galeria.