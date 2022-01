A propósito do Dia dos Namorados, o Brasil pretende dar a conhecer o seu território como um lugar ideal para uma viagem a dois.

A Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo reuniu algumas sugestões dos destinos mais românticos do país, indicados para celebrar este dia.

Três sugestões de destinos, roteiros, atividades e atrações pensadas especialmente para casais

Paraty

Paraty créditos: Embratur

A cidade de Paraty fica no Rio de Janeiro, e é uma verdadeira combinação de História, paisagem, beleza natural e qualidade arquitetónica, que preserva até hoje muita influência colonial. Reconhecida pela Unesco como Património Histórico e Natural da Humanidade, Paraty está repleta de igrejas que traduzem o estilo de época que levam a imaginar como seria a vida no Brasil de antigamente.

Sendo um importante polo turístico, é cercada por aproximadamente 50 praias e 65 ilhas, e o seu espaço marítimo é constantemente atravessado por veleiros e outras embarcações. Há ainda diversas Cascatas que podem ser visitadas, como a Cachoeira da Pedra Branca, Cachoeira da Toca da Ingrácia ou a Cachoeira de Iririguaçu.

A cidade convida-o a andar de mãos dadas no centro. As lojas que vendem roupa, doces, artesanato e cachaças, produzidos nos alambiques da cidade, trazem um encanto muito especial.

Como chegar: A cidade localiza-se a 240 km do Aeroporto Internacional Galeão (GIG), no Rio de Janeiro. Da capital, os turistas podem alugar um carro ou podem viajar através da Rodoviária Novo Rio, que garante autocarros diários até ao destino. Há também várias operadoras de transfer.

Portugal conta com duas rotas diretas para o Rio de Janeiro, uma a partir de Lisboa e outra do Porto, com um total de 8 voos semanais pela companhia aérea TAP.

Itacaré

Itacaré créditos: Embratur

Itacaré é uma pequena cidade no litoral do Estado da Bahia, a sul de Salvador. Sendo um território com uma grande área de preservação ambiental, Itacaré possui atrações naturais em diversas praias da região, muitas das vezes pouco habitadas.

A cidade está repleta de restaurantes, lojas, bares e festas que agradam muito aos turistas que procuram praia, natureza e clima quente – a temperatura média é de 27ºC. A cidade está cheia de recantos românticos para casais que querem descobrir experiências para dois.

Os famosos trilhos de Itacaré não levam apenas a praias exuberantes - como Prainha, Jeribucaçu, Engenhoca, Havaizinho e Itacarezinho -, mas também a diversas Cascatas onde é possível tomar banho e que proporcionam ainda mais charme e emoção à região. Nestas zonas, é possível fazer desportos como rafting, arvorismo, caiaque e surf.

Como chegar: A cidade encontra-se a 270 km do Aeroporto Internacional de Salvador (SSA). Os turistas podem alugar um carro e fazer a travessia de Salvador para o Terminal Bom Despacho e de lá seguirem de carro ou autocarro. Há também várias operadoras de transfer.

Outra opção é encontrar um voo para o Aeroporto de Ilhéus (IOS). A rota entre Ilhéus e Itacaré também pode ser feita de carro, autocarro e transfer, com a facilidade de serem apenas 75 km entre as cidades.

Portugal conta com uma rota direta entre Lisboa e Salvador, que possui quatro voos semanais pela TAP.

Tamandaré – Praia dos Carneiros

Praia dos Carneiros créditos: Embratur

Para os que procuram momentos a dois, possui algumas das praias mais desertas de todo o Estado de Pernambuco, extremamente limpas e preservadas, com mares que variam do verde claro ao azul oceânico.

A região está repleta de recifes de corais, tornando o cenário convidativo a mergulhos livres – permitindo observar várias espécies marinhas no seu habitat natural. A areia é branca e as praias têm coqueiros que trazem alguma sombra às praias da região.

Uma das praias mais bonitas da região é a Praia de Carneiros: mais distante e deserta, é possível de frequentar após um trajeto realizado por caminhos de terra batida. O percurso compensa pelas águas verdes que se misturam com o rio. Já na praia, há quiosques onde é possível almoçar, petiscar e até ver alguma atração noturna.

A Praia de Carneiros tem sido cada vez mais procurada por aqueles que querem uma atmosfera rústica, clima tranquilo e boa estrutura para desfrutar como casal, mergulhando em piscinas naturais.

Como chegar: Tamandaré fica a 110km do Aeroporto Internacional de Recife (REC). É possível viajar do Aeroporto até à zona através de táxi ou alugando um carro para chegar até o destino.

Portugal conta com três rotas diretas entre Lisboa e Recife operadas pela companhia aérea TAP, que totalizam 9 voos semanais para o destino.