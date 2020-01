Um tesouro escondido na imensidão do Atlântico. É isto o arquipélago dos Açores. Nove ilhas, de origem vulcânica, o que as torna parecidas e, no entanto, com personalidades tão distintas. São Miguel, a maior das ilhas, deslumbra com as suas lagoas e uma gastronomia peculiar - o cozido das furnas - cozinhado com o calor do interior da terra, além das piscinas termais espalhadas pela ilha.

Tire uns dias para si, procure voos para Ponta Delgada e reencontre-se, visitando esta ilha maravilhosa. Aproveite as nascentes de água termal de origem vulcânica para usufruir destas quentes piscinas naturais.

Qual é a melhor época para aproveitar as piscinas termais?

Beneficiando de um clima ameno ao longo do ano, qualquer altura é boa para aproveitar estas belezas naturais nos Açores. No verão, as temperaturas são mais amenas, mas o inverno não é tão rigoroso, como em Portugal continental.

Onde tomar banhos quentes na Ilha de São Miguel

Há várias nascentes termais em São Miguel e, portanto, muito por onde escolher, quer em termos de paisagens, preços, temperatura da água e infra-estruturas.

Termas da Ferraria

Envolvidos numa paisagem exclusiva, protegida por falésias imponentes e o oceano Atlântico, as termas da Ferraria são um conjunto de piscinas cuja verdadeira atração é o mar, ali mesmo ao lado, aquecido por nascentes termais. O acesso a estas termas é gratuito e a temperatura da água pode atingir os 30 graus, especialmente quando a maré está baixa.

Poça Dona Beija

Aqui poderá desfrutar de uma experiência ligeiramente diferente, pois como o local encerra apenas às 23 horas, poderá assistir ao anoitecer numa das cinco piscinas que compõem este complexo. Cada uma delas difere, principalmente, no tamanho e temperatura da água, com piscinas a 28 graus e outras a 40, ou seja, calor mais que suficiente para aquecer qualquer noite. Aproveite a atmosfera romântica que a noite traz à Poça Dona Beija e convide a sua cara metade para um programa diferente.

créditos: Facebook Poça Dona Beija

Caldeira Velha

Aqui terá provavelmente a experiência mais ‘genuína’ de todas, uma vez que todas as piscinas estão inseridas num parque, parte do Complexo Vulcânico do Fogo. As águas termais surgem no meio das rochas, rodeadas de vegetação, conferindo à paisagem um carácter selvagem e misterioso, sendo precisamente no meio desse ambiente que irá a banhos. Vá com tempo e aproveite também para explorar os vários trilhos e a densa flora da região. Têm ainda a vantagem de serem as piscinas termais economicamente mais acessíveis de todas.

Termas das Caldeiras

Aqui irá encontrar a banheira mais antiga, datada de 1803, sendo revestida de pedra e integrada no edifício dos banhos da coroa, construído em 1811. Situadas perto da cidade da Ribeira Grande, este completo foi recentemente renovado. A piscina exterior é acessível gratuitamente, mas para visitar as interiores é necessário marcar um tratamento ou massagem.

Parque Terra Nostra

Situado no Vale das Furnas, o Parque Terra Nostra faz parte de um complexo que inclui um hotel e um restaurante, onde poderá aproveitar para provar o famoso cozido das furnas. Este parque foi originalmente concebido como casa de férias de um cônsul americano, que colecionava no seu jardim plantas de todo o mundo. Sorte a nossa que atualmente podemos desfrutar desse maravilhoso e impressionante jardim, antes de um banho relaxante na piscina termal principal, a maior existente em toda a ilha. Além da maior piscina, aqui podemos desfrutar das águas mais quentes, chegando a atingir 40 graus.

créditos: José Luís Ávila Silveira/Pedro Noronha e Costa/Wikimedia Commons

Furnas Boutique Hotel

É um lugar de uma beleza única e onde se verifica a maior concentração de águas termais na Europa, sendo ideal para quem procura descansar, esquecer o stress e ligar-se à natureza. Sendo um hotel, os clientes têm a possibilidade de experiênciar algo mais exclusivo. A unidade hoteleira tem disponível tanto uma piscina termal interior como exterior, sendo de uso exclusivo para os clientes do hotel.