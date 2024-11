No Octant Douro, as celebrações começam com um welcome drink onde a jeropiga em barril de madeira assume o papel principal. No restaurante À Terra há dois pratos inspirados nos sabores outonais, o caldo de nabos e os tradicionais rojões com castanhas e batatas alouradas. Entre as 16h00 e as 17h00 as tradicionais castanhas assadas, água-pé, jeropiga e cocktails temáticos complementam a experiência.

Utilizada na alimentação humana dos primeiros povos da Península, a bolota assada é também sinónimo de petisco e iguaria tradicional alentejana. Para revisitar esta cultura os chefs do Octant Évora recriam os saberes e sabores ancestrais nos dias 11 e 17 de novembro.

Já em São Miguel, o Octant Furnas assinala o São Martinho entre 9 e 11 de novembro com uma imersão nas tradições locais. Castanhas assadas e cozidas nas fumarolas vulcânicas, milho doce, vinho novo e sumos de “água azeda” prometem deliciar os hóspedes durante estes dias. Para complementar a estadia, o Octant Furnas sugere o passeio guiado pela Rota das Águas, uma viagem de descoberta pelas icónicas nascentes termais da região.