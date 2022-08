Para quem ainda não decidiu, sugestões de locais de férias para todos os gostos

Em família, em casal, com amigos: o importante é aproveitar os dias de férias da melhor maneira. Se ainda está na dúvida onde aproveitar uns dias de descanso, a Small Portuguese Hotels reuniu algumas sugestões. Veja qual é a mais adequada.

Os melhores hotéis para toda a família

Baía da Luz, Algarve

Resort de quatro estrelas, apenas a 10 minutos a pé da Praia da Luz, uma das mais famosas praias algarvias. Este paraíso algarvio dispõe de duas piscinas, um parque infantil e um campo de ténis, para passar tempo em família. Ao entardecer, pode ainda experienciar a gastronomia italiana no restaurante Alloro.

Cochichos Farm, Algarve

Rodeada das mais magníficas e pitorescas paisagens, a Quinta dos Cochichos oferece-lhe uma estadia tranquila com a possibilidade de se conectar com a natureza e passar tempo de qualidade com os seus. Com uma produção própria de produtos biológicos e árvores de fruto, estes são disponibilizados aos hóspedes durante toda a sua estadia.

Nave Redonda do Cerro, Alentejo

No topo de uma colina, entre o Alentejo e o Algarve, encontra-se a Nave Redonda do Cerro, um charmoso edifício tipicamente alentejano. De dia, pode aproveitar para descansar junto à piscina. Ao entardecer, pode deleitar-se com os pratos típicos da região nos arredores do alojamento, ou de um passeio de carro até à Barragem de Santa Clara-A-Velha.

Mercearia D’Alegria, Peniche

Em plena zona Oeste, esta guesthouse é perfeita para quem quer relaxar e sentir-se em casa. Num edifício histórico de 1936 podemos encontrar um ambiente totalmente relaxante e confortável, tornando-o no seu ponto de partida para a aventura pelas praias onde os principais protagonistas são a natureza, os desportos marítimos e o surf.

Jardim da Meia Praia, Algarve

Este resort tem 66 apartamentos e casas inseridas na zona rural, a dois minutos da Meia Praia e do centro de Lagos. Os hóspedes podem desfrutar do jardim paisagístico, piscina exterior, piscina infantil, área recreativa e campos de ténis. O resort dispõe ainda de um restaurante que propõe um menu variado confecionado com produtos frescos da época.

Os melhores refúgios para umas férias a dois

Hotel Rural Vale do Rio, Oliveira de Azeméis

Situado perto de Oliveira de Azeméis, tem como inspiração os quatro elementos: água, terra, fogo e ar. O hotel conta com uma piscina interior aquecida e com uma parede de vidro para o exterior e um lounge bar. São ainda disponibilizadas bicicletas a todos os hóspedes para explorar as margens do Rio Caima. Nas instalações do hotel encontra ainda o restaurante Hídrica de Caima, que para além de um menu variado e pratos bem confecionados, tem uma vista panorâmica.

Quinta da Comporta, Alentejo

Este hotel de cinco estrelas, imaginado e desenhado pelo arquiteto português Miguel Câncio Martins, encontra-se cercado pela paz e tranquilidade da natureza. Com paredes caiadas de branco, reflete o estilo tradicional português, misturado com um design contemporâneo. A Quinta da Comporta foi desenhada para oferecer o máximo conforto e relaxamento aos seus hóspedes, ideal para um retiro romântico a dois. Mergulhe na piscina exterior com vistas sobre a natureza que a rodeia ou visite o Spa e permita-se relaxar.

West Cliffs, Óbidos

É um resort que abriu as suas portas essencialmente aos amantes de golfe, não esquecendo a variedade de ofertas residenciais, de lazer e bem-estar que oferece a todos os hóspedes. As vistas para o Atlântico não passam despercebidas. Esta propriedade de 200 hectares é rodeada de dunas e vegetação costeira, e situa-se a cinco minutos de carro da cidade medieval de Óbidos, que é património mundial da UNESCO.

White Exclusive Suites & Villas, Açores

Um lugar único a poucos metros do mar, criado para desligar da rotina e desfrutar sem pressas da natureza dos Açores. Com um wellness & fitness center com as mais diversas atividades terapêuticas e de bem-estar, nestas villas vai descobrir o melhor que a ilha de S. Miguel tem para oferecer. Conta ainda com um "Experience Manager" para lhe recomendar as melhores experiências locais. Diversão e momentos únicos não vão faltar.

L’and Vineyards, Alentejo

O L’and Vineyards é um resort de cinco estrelas. Situado em Montemor-o-Novo dedica-se à cultura do vinho e à gastronomia de excelência e é conhecido pelo seu luxo. Nesta experiência, desfrute ainda da arquitetura internacionalmente reconhecida que procura reinterpretar, em linhas contemporâneas, a tradicional casa de páteo mediterrânica.