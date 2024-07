O que é que a Constance House tem? Tem histórias lendárias, tem. Tem experiências mágicas, tem. Sabores da terra, tem. Tem vistas únicas, tem. Tem natureza, tem. Tem alegria como ninguém. E promete surpreender.

A Constance House, em Marco de Canaveses, é um dos mais recentes alojamentos turísticos da região e tem merecido destacados elogios. Apresentado como o "refúgio perfeito para uns dias sossegados", o hotel reúne várias inspirações locais: Carmen Miranda, a pequena notável que nasceu no concelho do distrito do Porto, é a grande protagonista. Os vinhos e a natureza completam a fotografia.

Localizada perto da autoestrada A4, a apenas 50 km do centro do Porto e a três minutos da estação de comboios da Livração, a Constance House conta com oito quartos, que se destacam pela decoração inspirada na natureza e nos vinhos — cada quarto foi batizado com o nome de um vinho.

Inspirada nos animais da natureza e na arte de produzir vinhos, a Constance House apresenta, no total, oito quartos que recorrem ao imaginário para contar o ciclo da vida da videira. Cada um, numa justificativa do foro fabuloso contribuirá para a construção de uma narrativa única. "Estar dentro do quarto será como estar dentro de um universo paralelo, onde não falta imaginação", pode ler-se na apresentação do espaço.

O hotel conta com uma piscina, onde a tranquilidade reina. Os jardins também convidam a bons momentos ao ar livre, durante ou dia ou à noite.

"Um conceito lendário para uma estadia lendária. Prepare-se para uma experiência onde se samba ao ritmo da felicidade, onde as memórias criadas são as melhores notas de prova. Onde é sempre Carnaval! E a história mais lendária está prestes a ser escrita por si. Desfrute", convida a equipa da Constance House.

Informações gerais:

Site: https://www.constancehouse.pt/

Morada: Rua da Boavista, nº 403, 4635-065 Constance, Marco de Canaveses

Reservas: reservas@constancehouse.pt

Email geral: geral@constancehouse.pt

Telefone: +351 968 267 252