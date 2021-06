Depois de mais de um ano de restrições motivadas pela pandemia da COVID-19, todos desejamos compensar o tempo perdido com umas férias de sonho no sul do país.

Nesse sentido, o The Prime Energize decidiu preparar uma programação de verão especial, a decorrer de julho a setembro, repleta de atividades para toda a família, que juntam o sol do sotavento algarvio, um areal de perder de vista, um ambiente de tranquilidade em plena natureza e uma fusão de sabores nacionais e internacionais que não vão deixar ninguém indiferente.

Dia 1 de julho, assinalando assim o início de três meses de animação, o Hotel receberá os Djs algarvios Bubba Brothers, que lançaram recentemente um novo hit de sucesso, “Karma”, convidando hóspedes e não hóspedes para uma noite ritmada de música eletrónica.

Viagem pela gastronomia argentina

Os dias 3, 17 e 31 de julho, 14 e 28 de agosto, e 11 de setembro, às 21h, estão reservados para uma verdadeira viagem pela gastronomia argentina, pelas mãos do reconhecido Chef Chakall, chef executivo do Restaurante Fuel by Chakall, no rooftop do Hotel.

Entre empadas típicas, tábuas de carnes argentinas na grelha, batata domino à provençal, e pudim de doce de leite, são inúmeras as propostas das “Noites de BBQ Argentino” que prometem conquistar os visitantes, fazendo-os imaginarem-se, por momentos, no outro lado do Atlântico (35€ por pessoa, sem bebidas incluídas, mediante reserva).

Arraial on Top, uma festa no rooftop do hotel

Nas noites de 10 e 24 de julho, 7 e 21 de agosto e 4 de setembro, às 21h, todos serão convidados para o “Arraial on Top”, no rooftop do Hotel, que promete levar o espírito dos Santos Populares até Monte Gordo.

Ao som de música tradicional ao vivo, poderão desfrutar de um menu desenhado pelo Chef Chakall, com iguarias inspiradas nos arraiais portugueses e na autenticidade de um Algarve ainda selvagem, como os preguinhos, os croquetes, chouriço assado, caldo verde, franguinho à Chakall no forno a carvão, churros e até algodão doce (25€ por pessoa sem bebidas incluídas, mediante reserva).

Noites de cinema para toda a família

Para todas as terças-feiras, de 6 de julho a 14 de setembro, pelas 21h, o The Prime Energize tem preparadas “Noites de Cinema” para toda a família, com pipocas a acompanhar, como não podia deixar de ser.

Gratuita, a atividade estará disponível apenas para hóspedes, que poderão descobrir os filmes sugeridos nas áreas comuns do Hotel, através de whatsapp e na app com acesso via QRcode.

Ainda na zona da piscina do The Prime Energize, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de música ao vivo, todas as quintas-feiras, de 8 de julho a 15 de setembro, a partir das 21h30, enquanto apreciam um saboroso cocktail, com ou sem álcool, e uma paisagem deslumbrante, com o mar algarvio como pano de fundo.

Piscina

Sunsets acompanhados de boa música

Já nos sábados e domingos, de 3 de julho a 15 de setembro, todos os caminhos vão dar aos Sunsets do Prime Beach Club, localizado no passadiço da praia de Monte Gordo a apenas 400metros do Hotel.

Entre as 17h e as 20h, esta casa na praia com vista para o mar encher-se-á de boa música, trazida por diversos Djs nacionais e internacionais, para receber os veraneantes e proporcionar-lhes um final de tarde descontraído.

No dia 15 de agosto, data em que se celebra o 2° aniversário do Prime Beach Club contará com a presença dos Djs Christian F, Miax e Chakall para um pôr do sol inesquecível e com um menu de degustação, o ChakPr1me com a assinatura do Chef Chakall (45€ por pessoa sem bebidas incluídas, mediante reserva).

O The Prime Energize dispõe de 64 quartos e 41 suites, projetadas para atender às necessidades de cada hóspede, o Restaurante Fuel by Chakall, o Prime Beach Club, um Ginásio equipado com as tecnologias mais recentes, um Spa com piscina interior, um rooftop com piscina exterior e um novo Bike Center.