O Monte da Bemposta acaba de abrir ao público. Localizado em frente à Ilha do Pessegueiro, este agro-turismo combina a serenidade da planície alentejana com a frescura do mar e oferece um vasto portfólio de atividades, como passeios a cavalo nos areais, yoga ou aulas de surf.

O Monte da Bemposta afirma-se como uma opção para umas férias em família, grupos de amigos ou amantes de surf. O espaço conta com 13 estúdios, de arquitetura simples e tipicamente alentejana, e ainda uma casa principal que pode ser a solução para grupos mais numerosos – visto que é composta por uma suite, um estúdio e três quartos que se podem transformar num T3.

Todas as unidades de alojamento têm um pequeno terraço com vista total ou parcial para o mar da Costa Vicentina e conjugam conforto com a simplicidade da vida no campo.

Conheça o Monte da Bemposta nestas fotos:

As praias do Queimado e Ilha do Pessegueiro estão à distância de um curto passeio a pé. Mais a sul, situam-se os extensos e tão apreciados areais da Praia dos Aivados ou do Malhão, estando a Samouqueira, Vieirinha e São Torpes a poucos minutos de carro, mais a norte.

Esta proximidade ao mar faz do Monte da Bemposta o refúgio ideal para quem gosta de surf e mergulho. Adicionalmente, e para os amantes dos percursos pedestres, a visita ao Trilho dos Pescadores é indispensável: é um dos melhores trilhos costeiros do mundo.

O Monte disponibiliza ainda conjunto de atividades para crianças e adultos, que poderão alimentar os animais da quinta – alpacas, lamas, burros e cavalos – de forma gratuita, passear de bicicleta (dentro ou fora da Herdade). A Bemposta conta ainda com dois campos de Padel iluminados, promove aulas de surf, passeios de barco, mergulho e caça submarina, passeios a cavalo pelos areais ou de charrete no campo.

Para quem pretenda uma experiência mais relaxante, estão disponíveis diferentes massagens, aulas de Yoga e prática de Reiki, mediante marcação.

Os pequenos-almoços são servidos diariamente na casa principal e ao almoço e lanche estão disponíveis snacks, tostas e bebidas, servidas na sala interior, na esplanada ou junto à piscina com vista para o mar.

Os jantares são servidos como se estivesse em casa, num ambiente acolhedor e familiar, deixando os hospedes à vontade para perguntar: “o que é hoje o jantar?”

O Monte da Bemposta apresenta a certificação Clean & Safe e afirma-se como um turismo rural Pet Friendly, aceitando animais de estimação em todas as casas, mediante o cumprimento de algumas normas. Nas instalações da Bemposta podem realizar-se eventos, como festas de casamento ou corporativas.

O valor de uma estadia no Monte da Bemposta para duas pessoas em época baixa começa nos 115€ e 185€ em época alta, com alojamento em suítes.