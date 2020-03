Laos. A joia natural que seduz todos os que o visitam

Quando um país tem como pano de fundo um verde inigualável e como cenário, cascatas, lagoas, montanhas, campos de arroz e rios, é impossível ficar indiferente. E se, juntarmos a isso, um povo de sorriso fácil e muito generoso, bem como uma gastronomia repleta de sabores, não há como não ficar preso para sempre e sem vontade de regressar a casa. Comigo foi assim e consigo, quase que aposto, que irá acontecer o mesmo. Por isso, prepare-se…

De um verde intenso, cortado pelo azulado das lagoas e pelo branco de cascatas e temperado com muitos sorrisos de um povo hospitaleiro, o Laos é um país cativante. Vive entre a fé de Luang Prabang, a aventura de Vang Vieng e a descontração de Vientiane, sempre serpentado pelo fascinante rio Mekong.

O charme de Luang Prabang

A capital espiritual do Laos foi o ponto de partida de uma viagem inesquecível e, não houve amor como o primeiro, a tal ponto que regressar a Luang Prabang tornou-se obrigatório mesmo antes do inicialmente planeado. Mas é melhor começar do início. Era uma vez uma montanha no meio de uma cidade e, lá em cima, dizia-se, via-se o melhor nascer e pôr do sol da cidade. Foi com isto em mente, que mal cheguei a Luang Prabang, decidi comprovar o segundo.

Subi o monte sagrado, o monte Phousi, que é também uma stupa budista. Lá em cima, vê-se toda a cidade e a envolvência natural da qual faz parte o fascinante rio Mekong. É atrás dele que se põe o astro-rei, um cenário arrepiante de tão belo que é. De lá, avista-se também o seu irmão, o rio Nam Khan. Não havia volta a dar. Nesse momento, o Laos entranhou-se. Fiquei ali até escurecer, sem pressa, algo que seria comum a toda a viagem.

O Laos é para visitar num ritmo lento e para aproveitar todos os momentos, até porque as deslocações entre as cidades são demoradas e corre-se do risco dos autocarros ou dos pequenos autocarros que as ligam não aparecerem mas, no fim, tudo se resolve. Sem viagem nunca fiquei, mesmo que isso significasse partir várias horas depois do previsto. Património Mundial da UNESCO desde 1995, Luang Prabang está repleta de templos budistas habitados por monges.

O mais provável é encontrá-los embrenhados nas suas tarefas quotidianas ou em plena celebração, encantando quem por lá passa com os seus cânticos. A cidade também surpreende pelas casas de estilo colonial e vive literalmente entre os dois rios que a atravessam. Tudo acontece na rua Sisavangvong e na rua Sakkaline. De dia, aconselho a ida ao palácio real da cidade, mas é ao pôr do sol que estas duas ruas, ligadas entre si, ganham vida e o borburinho típico do mercado noturno, onde é possível comprar artesanato local, incluindo os típicos lenços laosianos. Se se deixar tentar, escolha os que têm o selo feito à mão no Laos. A regra é regatear com os comerciantes. Sempre.

Onde acaba o mercado, começam os restaurantes, todos eles com esplanadas. Eu recomendo o Coconut Garden para provar os pratos tradicionais e Bouang Asian Eatery, que recria a gastronomia local com um twist de fusão. Para uma bebida depois do jantar, há vários bares encantadores, caso do Lao Lao Garden, do Ikon Club e do Utopia. Este último é o bar mais emblemático da cidade, situa-se na margem do Nam Khan e está aberto de manhã à noite e também serve refeições.