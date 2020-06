Sentir o calor do sol, entrecortado pelo toque leve do vento, enquanto, deitado na praia, adormece ao som das ondas do mar... Tentador, não? Percorrer um trilho pouco explorado na serra e maravilhar-se com a paisagem natural... Deambular por uma montanha e inebriar-se com o verde... Passear pelo centro histórico de uma cidade, visitar os monumentos e apreciar a gastronomia local... Se gosta de viajar, dentro ou fora do país, sabe do que falamos.

E saberá, também, que qualquer uma destas experiências pode, facilmente, ser estragada por alguns acidentes de percurso. Como um depósito de lixo carinhosamente deixado por visitantes anteriores. A boa notícia é que evitar estas e outras situações está ao seu alcance. Guiados pelos princípios do Código de Ética Global para o Turismo (CEGT) e por dicas da Organização Mundial do Turismo e do viajante Gonçalo Cadilhe, mostramos-lhe como.

O imperativo de preservar os recursos naturais e culturais

Nos primeiros anos da década de 2010, as chegadas do turismo internacional cresceram perto de 5% e, segundo a previsão da World Tourism Organization, em 2020 registar-se-iam 1,6 biliões de chegadas não fosse a COVID-19. A par das medidas tomadas por governantes e pela indústria do setor, esta evolução reforça a importância do papel de cada viajante na salvaguarda de recursos como a água e energia, para as gerações atuais e futuras.

Segundo o quarto artigo do CEGT, a atividade turística deve ser gerida de forma a fazer florescer as tradições locais, em vez de conduzir à sua degeneração e estandardização. Visite monumentos, exposições e espetáculos típicos e, ao comprar recordações e alimentos, prefira produtos tradicionais.Proteja a vida selvagem e os habitats naturais tirando fotografias como recordação

e deixando apenas pegadas como rasto. Reduza também o consumo de energia. Prefira voos diretos, desloque-se a pé, de bicicleta ou de transportes públicos e opte por alojamentos de impacte ambiental reduzido.

Evite também o uso e o desperdício de plástico, um dos maiores problemas atuais. Em alguns países, não é possível tratar este tipo de resíduos. Por outro lado, evite comprar, vender e consumir produtos com plantas ou animais em vias de extinção, mesmo que sejam típicos. Não leve consigo artefactos naturais ou arqueológicos dos locais que visita. Recuse as novidades que estraguem o equilíbrio ecológico ou cultural do destino.

A necessidade de respeitar a diferença

O turismo pode contribuir para "o entendimento mútuo e o respeito entre povos e sociedades", afirma-se no primeiro artigo do CEGT mas, para isso, é essencial que, ao visitar novos locais, tenha uma atitude tolerante e respeitadora em relação à diversidade de crenças religiosas, filosóficas e morais e a todas as características que tornam cada destino único. Antes de viajar, informe-se sobre as crenças, costumes e regras de educação local.