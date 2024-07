Há tesouros que não precisam de estar escondidos. Encontram-se em locais acessíveis e dispensam mapas com enigmas em busca do grande X. Tenerife, a ilha atlântica espanhola, a 1200 Km a sudoeste do continente europeu, é um destes tesouros. A maior ilha do arquipélago das Canárias reserva-nos um território de praias e montanhas, florestas e parques nacionais, de sítios arqueológicos e de centros urbanos cosmopolitas e, sempre, o imenso horizonte de mar azul-turquesa. Tenerife oferece-nos mais. É o baú de um tesouro aberto, a pouco mais de duas horas de distância de um voo desde Portugal. Um voo tão rápido que quase nos parece doméstico. Este é um destino que traz escrita a palavra que mais ansiamos chegado o verão: “férias”. Ali, encontramos todos os ingredientes que fazem da ilha com paisagens eleitas Património Mundial da UNESCO, um lugar de eleição para o merecido descanso (e diversão, naturalmente).

Um mundo pronto a abraçar

Quem gosta de abraçar o mundo encontra em Tenerife a oportunidade de o expressar. Praia e mar? Podemos ficar instalados junto à praia, com tempo para descansar, entre os mergulhos no mar, as esplanadas e os banhos de sol. Férias românticas? Esta pérola do Atlântico convida a restaurantes à beira-mar, a praias aninhadas em falésias, a mergulhos em piscinas naturais, a caminhadas demoradas nos bosques. E, porque não ‘perder-se’ sob um céu estrelado nas noites límpidas de verão?

Procura desporto e aventura? Tenerife é um destino de desportos de mar, também de golfe, de atividades radicais, mas também em parques de diversões, um paraíso para as crianças. A História e a paisagem encanta-o? A ilha situada a 300 Km a oeste da costa africana desvenda-nos os seus mistérios arqueológicos, a pitoresca marina de Puerto Colón, a paisagem lunar do Parque Nacional do Teide, as ravinas de Masca, ou até as misteriosas pirâmides de Güímar.

Uma ilha que não é um cliché turístico

A ilha das “mil experiências” como é conhecida tem a capacidade de fugir aos rotineiros clichés turísticos. Porquê? Porque a natureza e atividades vão muito para lá das praias de sonho. Porque a gastronomia e vinicultura sofisticadas oferecem mais do que tapas (sem as esquecer). Porque a observação astronómica, os trilhos e outras atividades interessantes surpreendem quem visita a ilha.

Este território guarda no seu coração verdejante, a Laurissilva, uma floresta subtropical de rara beleza. Ali, soa o piar das aves endémicas. Na componente gastronómica, a ilha oferece uma mesa rica em peixes frescos, como o cherne e o abadejo, acompanhados de batatas negras e molhos típicos, como o mojo picón. Complementando a experiência gastronómica, a vinicultura local surpreende com vinhos vulcânicos, nascidos do solo negro e fértil da ilha. Ao largo da costa não há como desmerecer um dia de observação de cetáceos, um dos poucos lugares do mundo onde podem ser avistados a poucos minutos do território. Além das baleias-piloto e golfinhos, a região é visitada por baleias azuis, doceis gigantes dos oceanos. Um verdadeiro santuário de vida marinha. E, para quem procura uma aventura para guardar nas memórias futuras, não há como rejeitar o convite para subir ao pico mais alto de Espanha. O pico de Teide, com os seus 3.718 metros de altitude, é também Património Natural da Humanidade. Não se assuste quem olha para o cume e sabe-lhe que o caminho a pé dura seis horas. Há um teleférico que ruma ao ápice desta montanha mágica numa viagem de minutos.

créditos: TAP

Tenerife também é vida citadina. Exemplo disso é San Cristóbal de La Laguna, uma urbe amuralhada praticamente inalterada desde o século XV. La Orotava, outra localidade, guarda um importante conjunto histórico-artístico. Por sua vez, a vila costeira de Garachico traz-nos um drama histórico, o de uma violenta erupção vulcânica no século XVIII. A capital da ilha, Santa Cruz de Tenerife, combina o cosmopolitismo do século XXI com um centro histórico delimitado por um triângulo de ruas e praças onde se situam os seus edifícios mais emblemáticos. Entre eles, o antigo Hospital Civil, um exemplo de arquitetura neoclássica que alberga um dos museus mais interessantes da ilha: o MUNA, o Museu de Natureza e Arqueologia.