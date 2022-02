A Bensaude Hotels Collection apresenta pacotes especiais em sete dos seus hotéis nos Açores para quem procura desfrutar de uma experiência romântica a propósito do Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro.

Assim, Grand Hotel Açores Atlântico, Terra Nostra Garden Hotel, Hotel Marina Atlântico e Neat dispõem de ofertas distintas em S. Miguel, enquanto o Hotel do Canal surge como alternativa no Faial e o Terceira Mar Hotel na ilha da Terceira.

Pela capital, o Hotel Açores Lisboa, situado junto à Praça de Espanha, é outra das propostas.

Grand Hotel Açores Atlântico

Grand Hotel Açores Atlântico créditos: Bensaude Hotels Collection

A unidade 5 estrelas da Bensaude Hotels Collection em Ponta Delgada, S. Miguel, sugere uma a duas noites de estadia para os casais que pretendam celebrar o S. Valentim num ambiente repleto de sofisticação e requinte.

Esta unidade distingue-se pelo estilo internacional grand hotel e pelo design alusivo à história centenária de uma das mais importantes companhias de navegação portuguesas, a Empresa Insulana de Navegação.

A proposta de Dia dos Namorados prevê uma ou duas noites de alojamento em quarto duplo com vista mar, incluindo pequeno-almoço, welcome drink, tratamento VIP no quarto e um jantar romântico para duas pessoas com oferta de bebidas incluída. A opção de late check-out é possível mediante disponibilidade.

Para quem pretender optar apenas pelo jantar, este decorre no restaurante Balcony, e apresenta quatro momentos. Começa com a Vieira, o Du Barry, o cogumelo e a trufa, segue-se o peixe do mar dos Açores, batata-doce, mandioca, banana pão e malagueta.

O terceiro prato é o Novilho Angus com risotto de alheira de Santa Maria, tomate assado, alcaparras e jus de foie gras. A sobremesa é Petit gâteau, morangos e gelado de fava tonka.

Terra Nostra Garden Hotel

Terra Nostra Garden Hotel créditos: Bensaude Hotels Collection

O Terra Nostra Garden Hotel, o único hotel inserido no emblemático Parque Terra Nostra, nas Furnas, em S. Miguel, dispõe de um pacote especial para comemorar o Dia dos Namorados.

A oferta inclui uma noite de alojamento em quarto duplo standard cosy art déco, com pequeno-almoço incluindo, jantar especial com oferta de vinho para duas pessoas, decoração romântica no quarto e oferta de chocolates e espumantes. Está incluído o upgrade do quarto para tipologia superior e late check-out, mediante disponibilidade.

A estadia no Terra Nostra Garden Hotel permite desfrutar da maravilhosa botânica do parque, mas também confere aos hóspedes a possibilidade de aceder ao Tanque Termal e aos jacuzzis termais durante 24h00 por dia, tornando a experiência mais exclusiva e intimista, uma vez que o acesso público ao parque fecha às 16h00.

Para os casais que pretendam apenas desfrutar de uma refeição especial no dia 14 de fevereiro, o restaurante sugere um menu que inclui: seleção de pães e azeite aromatizado com tomilho e flor de sal, amuse-bouche de tártaro de novilho dos Açores, vichycoise de alho francês e cebolinho.

A entrada é Terrina de Foie-Gras com brioche e molho de maracujá, segue-se Lombo de peixe porco com molho de bivalves e caviar e um Carré de borrego com puré de aipo, chalota glaceada e molho de trufa. Para sobremesa o chef sugere mousse de framboesa, chocolate e manjericão. A refeição inclui wine-paring.

Hotel Marina Atlântico

Hotel Marina Atlântico créditos: Bensaude Hotels Collection

Com uma vista privilegiada sobre a Marina de Ponta Delgada, o Hotel Marina Atlântico é a outra opção da Bensaude Hotels Collection para comemorar o S. Valentim em Ponta Delgada, S. Miguel.

Dispondo de uma decoração luminosa e contemporânea, o design integra alguns elementos históricos da pesca do bacalhau. Para o S. Valentim este hotel prevê uma a duas noites de alojamento em quarto duplo standard com vista mar, pequeno-almoço, oferta de espumante e chocolates no quarto, bem como, um jantar romântico para duas pessoas com bebidas incluídas.

Late check-out e estacionamento gratuito são possíveis mediante disponibilidade.

NEAT Hotel Avenida

Neat Hotel Avenida créditos: Bensaude Hotels Collection

Também em Ponta Delgada, a Bensaude Hotels Collection sugere uma experiência mais acessível no Neat Hotel Avenida, um hotel de conveniência bem no centro da cidade.

O pacote sugere uma noite de alojamento em quarto duplo standard, com pequeno-almoço buffet até às 11h00, decoração romântica especial no quarto e oferta de espumante e fruta laminada.

Terceira Mar Hotel

Terceira Mar Hotel créditos: Bensaude Hotels Collection

O Terceira Mar Hotel, situado junto à baía do Fanal, a poucos metros do centro histórico de Angra do Heroísmo, classificado pela UNESCO como Património da Humanidade, tem ainda uma vista maravilhosa sobre o Monte Brasil.

Recentemente renovado, o hotel respira lazer e bem-estar, sendo o padel uma das atividades desportivas de destaque. Para o dia Dia dos Namorados o Terceira Mar Hotel desenvolveu um programa que inclui: uma noite de alojamento em quarto-duplo, pequeno-almoço, jantar para duas pessoas com bebidas incluídas e animação musical durante o mesmo.

Os quartos vão dispor de decoração especial e oferta de espumante e chocolates. Também nesta unidade será possível fazer late check-out mediante disponibilidade.

Hotel do Canal

Hotel do Canal créditos: Bensaude Hotels Collection

Já no Faial, a Bensaude Hotels Collection destaca o Hotel do Canal, uma das mais emblemáticas unidades hoteleiras da ilha, com uma vista deslumbrante sobre o Pico.

Localizado a poucos metros de um dos dez cafés mais famosos do Mundo – o Peter’s Café Sport -, na cidade da Horta, paragem obrigatória para velejadores e marinheiros, o Hotel do Canal apresenta uma decoração inspirada nos veleiros e barcos de pesca de bacalhau, bem como, nos hidroaviões.

O pacote de S. Valentim propõe uma noite de alojamento em quarto duplo standard, com pequeno-almoço incluído e um jantar buffet com oferta de bebidas no restaurante Clipper. A opção de late check-out e upgrade do quarto para tipologia superior é possível mediante disponibilidade.

Hotel Açores Lisboa

Hotel Açores Lisboa créditos: Bensaude Hotels Collection

Situado na Praça de Espanha, a alguns metros da Fundação Calouste Gulbenkian, o Hotel Açores Lisboa é o único hotel da Bensaude Hotels Collection fora dos Açores.

A associação à génese do grupo hoteleiro é clara e os Açores acabam por estar sempre presentes neste hotel, sendo uma alternativa interessante para quem procura uma experiência romântica em Lisboa.

Para o Dia dos Namorados, o Hotel Açores Lisboa sugere uma noite de alojamento em quarto duplo standard com pequeno-almoço incluído, welcome drink, tratamento VIP no quarto e decoração romântica.

Os casais dispõem ainda de crédito no valor de 30,00€ para utilizar durante a estadia em consumos efetuados no restaurante e/ou no bar do hotel. Será feito upgrade para quarto superior ou suite mediante disponibilidade e late check-out. O pacote é válido de 13 a 19 de fevereiro.