Calendário de viagens. Os destinos a privilegiar e as paragens a evitar ao longo dos diferentes meses do ano

Se está a pensar ir apanhar um pouco de sol a Cabo Verde em fevereiro, é melhor rever os seus planos, porque essa viagem não é a mais recomendada para essa altura do ano. "A temperatura ainda não provocou subidas no estado de ânimo geral", ironiza João Geraldo, agente de viagens. Pela mesma ordem de ideias, esqueça também Moscovo em outubro. "Nessa altura, a cidade está cara como sempre com a agravante do cinzento da poluição permanente", acrescenta.

Por muita vontade que tenha de ir lá, nem todas as épocas são boas para (re)visitar o seu destino de sonho. Para que possa ver algumas das mais fantásticas paisagens do mundo na altura certa, rentabilizando a diversão e o seu investimento, elaborámos-lhe um roteiro para os 12 meses do ano, para que possa programar atempadamente as suas férias. Para lhe facilitar ainda mais a vida, incorporámos-lhe os conselhos do médico infecciologista Jorge Atouguia.

Janeiro

Miami, nos Estados Unidos da América, está em alta, pelo que esta é uma das melhores alturas para visitar este destino turístico que, nos últimos anos, tem atraído muitos portugueses. Os visitantes do norte do país invadem a cidade, os bares e os restaurantes enchem-se de animação e, para além disso, realiza-se ainda a Art Basel Miami Beach, uma das mais renomadas feiras de arte internacionais, um evento imperdível que traz (ainda) mais dinamismo a esta urbe.

O Panamá e a Costa Rica, na América Central, são outras hipóteses a considerar naquelas que são as primeiras semanas do ano. Esta é uma boa altura para se deslumbrar com a beleza selvagem das suas costas. Aproveite para nadar com os golfinhos, uma atividade muito popular entre os turistas que visitam esta zona. O Mali, em África, é outra das possibilidades a ponderar. A época das chuvas terminou. Djenne, a cidade com a maior mesquita do mundo muçulmano, acolhe o consagrado Festival do Deserto. Este é um evento cultural que dinamiza toda a região. À exceção de Miami, deve ter cuidado com as doenças motivadas pela ingestão de água e pelo consumo de alimentos locais.

Vacine-se contra a febre tifoide, a hepatite A e a febre amarela antes de viajar para o Mali. Leve repelente de insetos para se proteger das doenças por mosquitos, como é o caso da malária no Mali e nalgumas zonas do Panamá e da Costa Rica e do dengue no Panamá e na Costa Rica. O Canadá e o Alasca, EUA, frios, cinzentos e em estado de congelação emotiva, são destinos a evitar nesta altura do ano. Se gosta de diversão, o melhor é começar a pensar já noutro destino.

Fevereiro

Este é um bom mês para rumar em direção a Buenos Aires, na Argentina, um dos populares destinos da América do Sul. Tango, praia, gente bonita e muitos mercados de rua. Apesar de ser fascinante em todas as alturas do ano, a capital do país tem um encanto especial. Belize, na América Central, também é uma boa opção. Mais tranquilo do que os restantes vizinhos das Caraíbas mas não menos interessante, convida ao lazer e à evasão neste período do ano.

Podem não ser a opção mais imediata mas as ilhas Canárias, em Espanha, merecem uma visita agora. Pela temperatura amena e pela folia no Carnaval de Santa Cruz, um dos eventos culturais que mais as dinamiza nesta altura. A Argentina e as Canárias não exigem precauções anormais mas o Belize obriga a cuidados redobrados com as doenças provocadas pela ingestão de água, pelo consumo de alimentos e pelas picadas de mosquitos, na origem de dengue e malária.

Antes de ir, vacine-se contra a febre tifoide e a hepatite A antes de ir e leve um agasalho para a noite, sobretudo se for para as regiões interiores do Belize. Cabo Verde e São Tomé, um dos destinos de África que tem vindo a atrair um número crescente de visitantes nas últimas décadas, devem ser excluídos das suas opções de férias nessa época do ano. Pouca animação e menor oferta de programas turísticos tornam estes destinos menos interessantes nesta altura.

Março

Este é um bom mês para ir ao Peru, na América do Sul. Há menos confusão para visitar as ruinas de Machu Picchu, o que facilita as deslocações. A vegetação envolvente está mais verde, o que a torna mais bela e acaba por se revelar outra vantagem. Outra opção é considerar é a Cidade do Cabo, na África do Sul. Diversidade incomparável e paisagens deslumbrantes com a chegada da primavera. Se esta cidade lhe desperta curiosidade, esta é uma boa altura para ir.

As doenças motivadas pela ingestão de águas e de alimentos locais ou derivadas das picadas de mosquito implicam uma vigilância acrescida nesta e noutras alturas, uma vez que ainda existe malária na zona amazónica do Peru. Nas semanas antes de embarcar, vacine-se contra a febre tifoide e a hepatite A. Se for para a zona amazónica do país, faça-o também contra a febre amarela. Na Cidade do Cabo, por razões de segurança, não se afaste das rotas turísticas.

Por muito que a ideia de dançar no Sambódromo do Marquês de Sapucaí lhe agrade, o Rio de Janeiro, no Brasil, está longe de ser um dos destinos mais encantadores nesta altura do ano. A violência aumenta no período do Carnaval e o número de assaltos também. Se, ainda assim, insistir muito em visitar este destino nesta altura do ano, opte por outras paragens mais tranquilas e sedutoras, como Pipa, um paraíso ecológico localizada a 80 quilómetros de Natal.

Abril