Monumentos, banhos termais, parques e ruas cheias de história. Na margem do Danúbio, situa-se Budapeste, uma das cidades europeias mais visitadas, conhecida desde 1934 como a cidade dos spas.

Esta bela cidade concentra nascentes de água termal como nenhuma outra capital mundial e no total tem 80 nascentes de águas termais, às quais acrescem mais 19 tipos diferentes de nascentes de água mineral.

Comece o próximo ano da melhor forma e recupere energia nas águas medicinais desta cidade europeia. A TAP tem atualmente voos a partir dos principais aeroportos nacionais com preços bastante competitivos. Esteja atento às promoções e reserve um tempo para se mimar e beneficiar do poder curativo das águas termais. Programe a sua escapadinha, enquanto desfruta da refeição a bordo da companhia área, conhecida pela qualidade das suas refeições.

Veja aqui as nossas sugestões imperdíveis.

Banhos termais de Széchenyi

São as maiores águas termais da Europa, situadas num impressionante edifício. No total o distinto complexo tem 18 piscinas. No exterior irá encontrar duas piscinas de imersão com temperaturas a rondar os 18ºC, uma de água termal (38ºC) e duas para atividades, enquanto no interior pode relaxar numa das 11 piscinas de água termal com temperaturas que variam entre os 28 e os 40º. É comum encontrar famílias a jogar xadrez dentro de água, aproveite o momento para seguir o exemplo e desfrutar de uma nova experiência.

SPA e piscinas St. Gellert

Com um cenário impressionante, num edifício cujo interior é forrado a belíssimos azulejos, estas termas são conhecidas pelo seu estilo de ‘art nouveau’. Com portas abertas desde 1918, é um dos melhores complexos da cidade. Com um deslumbrante banho termal, cuja temperatura varia entre os 35 e os 40 graus, tem ainda um banho termal exterior com temperaturas que chegam aos 36 graus e uma piscina de ondas.

Termas Király

Estas míticas termas datam de 1565, tendo origem numas pequenas turcas em pleno centro de Budapeste. Com um cenário mais rústico, são procuradas para tratamentos de doenças articulares degenerativas, artrite crónica ou hérnias, assim como para reabilitações de acidentes, devido ao cálcio, magnésio e sulfato presente nas águas. Com três piscinas de água termal, poderá relaxar em diferentes temperaturas. A piscina de 68 metros tem água a 36 graus, a piscina de 10 metros, tem temperatura de 32 graus e a piscina de quatro metros tem temperatura a 40 graus. Poderá ainda recuperar energia na piscina de imersão, com uma temperatura que ronda os 26 graus.

Banhos termais e medicinais Rudas

Com origem no século XVI, durante a ocupação turca, estes banhos termais conquistam pela atmosfera histórica presente num cenário de puro relaxamento. Com uma piscina de forma octogonal coberta por uma cúpula com 10 metros de diâmetro, no final do século XIX, foi acrescentada uma piscina terapêutica e uma sauna. Inclui ainda uma bem cotada secção de fisioterapia.

Termas Lukacs

Localizado na Rua Frankel Leó, este complexo mais moderno de água termais inclui duas piscinas com temperaturas de 24 e 26 graus, respetivamente. Tem ainda uma piscina de relaxamento e uma piscina de água termal com temperatura que varia entre os 24 e os 40 graus. Poderá ainda terminar esta experiência de relaxamento na sauna.