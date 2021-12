O verão é a estação do ano mais apreciada tendo o seu início, no Brasil, já no dia 21 de dezembro. Dados da Braztoa, Associação Brasileira de Operadores de Turismo, revelam que esta pode vir a ser responsável por cerca de 20% das vendas de viagens para o outro lado do Atlântico.

Os destinos de sol e praia continuam a ser os mais atrativos e procurados e, este país reúne todas as características: praias, paisagens, atividades ao ar livre e atrações aliadas a condições meteorológicas ímpares.

Conheça dois destinos imperdíveis e as suas atrações turísticas para descobrir no verão, em território brasileiro.

Jericoacoara – Ceará

É uma vila de pescadores, rústica, e um dos destinos mais procurados para viajar no verão. Na região, é possível visitar dunas e lagoas, realizar o passeio Mangue Seco, que dispõe de um viveiro natural de cavalos martinhos e a Velha Tatajuba, uma vila soterrada em areia.

Também a visita à Pedra Furada, que se assemelha a um postal, permite desfrutar de um final de dia inesquecível na Duna do Pôr do Sol.

Em Jericoacoara a água costuma ser calma, mas com ventos frequentes. A prática do windsurf é bastante comum nesta região.

créditos: Embratur

Foi declarada uma Área de Proteção Ambiental (APA) e, desde 2002, transformada em PARNA (Parque Nacional). Com o principal objetivo de proteger e preservar o seu ecossistema costeiro, atribuindo assim o certificado que permite a conservação dos recursos naturais e permitindo a realização de investigações científicas, educação ambiental e turismo ecológico.

É possível ficar hospedado na vila em hotéis, luxuosos e requintados, hostels e até acampamentos.

Porto de Galinhas – Pernambuco

As águas cristalinas, piscinas naturais, deliciosa gastronomia e excelentes infraestruturas colocam Porto de Galinhas entre os destinos mais encantadores e procurados do Brasil.

As praias são as principais atrações do destino e possuem aproximadamente 15 km. A mais movimentada é a Praia da Vila, no Centro de Porto de Galinhas. É desta praia que partem as jangadas para as piscinas naturais, a cinco minutos da encosta. Este é um passeio imperdível, especialmente quando a maré está baixa e é possível verem-se os corais.

Esta região é conhecida por diversos projetos e iniciativas que ajudam a proteger o ambiente e a salvaguardar a biodiversidade local.

créditos: Embratur

A melhor coisa de Porto de Galinhas é que a sua beleza não reside apenas nas suas praias. Os turistas podem escolher o que fazer e ver a partir de uma grande variedade de possibilidades.

Podem mergulhar à volta dos recifes de coral, desfrutar das piscinas naturais, fazer passeios de jangada ou de buggy, mergulhar para ver cavalos marinhos no rio Maracaípe, e passear pelo centro da aldeia, onde podem encontrar várias lojas de lembranças e artesanato, e restaurantes.

Uma vez que em Portugal o frio tem sido uma constante, torna-se ainda mais apelativo o início do verão no Brasil. É uma oportunidade para, em família, com os amigos ou em casal, desfrutar de uns dias em contato com a natureza, com calor e em locais paradisíacos.